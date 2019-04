Ulkomaat

Ebolaa löytyi uudelta alueelta

2.4. 8:31

Helsingin ja Nairobin yliopistojen tutkijat löysivät ebolavirusta kenialaisista lepakoista.

Helsingin ja Nairobin yliopistojen tutkijat ovat löytäneet Keniassa elävistä lepakoista Bombali-ebolavirusta, Helsingin yliopisto kertoo tiedotteessa. Kerta on ensimmäinen, kun ebolavirusta löydettiin Afrikan itärannikon maasta.



Bombali-virus on kuudes tunnistettu ebolavirus, eikä sillä ole yhteyttä ihmisten keskuudessa puhjenneisiin epidemioihin. Kyseinen viruslaji tunnistettiin ensi kerran viime vuonna Sierra Leonessa.



Länsi-Afrikassa vuosina 2013–2016 puhjenneen ebolaepidemian aiheutti Zaire-ebolavirus. Se on syynä myös Kongon demokraattisessa tasavallassa nyt meneillään olevaan epidemiaan.