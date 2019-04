Ulkomaat

Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen: Boeingin turmakonemallin korjaukset eivät riitä

Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen vaatii lentokonevalmistaja Boeingilta lisätoimia ennen kuin sen turmakonemallin lentokielto voidaan kumota. Boeing kertoi aiemmin päivittäneensä 737 Max -konetyyppinsä ohjelmistoja kahden tuhoisan onnettomuuden jälkeen.Yhdysvaltojen ilmailuhallinto FAA kertoo, ettei se voi hyväksyä muutoksia ennen kuin on varmistettu, että Boeing on vastannut kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin. Boeingin konemallin turvajärjestelmiä on epäilty vialliseksi, sillä konetyyppi on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa pian nousun jälkeen. Turmissa kuoli yhteensä lähes 350 ihmistä.Ilmailuviranomaiset määräsivät 737 Max -koneet viime kuussa laajaan lentokieltoon.