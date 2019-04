Ulkomaat

Britti­parlamentti äänestää jälleen eri brexit-vaihto­ehdoista – suora lähetys kello 17.30 alkaen

Äänestyksiä ja niitä edeltävää keskustelua voi seurata suorana ISTV:n lähetyksestä tässä artikkelissa noin kello 17.30 alkaen.





Hallitus ja konservatiivit avoimessa konfliktissa