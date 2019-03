Ulkomaat

Yhdysvallat vaatii selvitystä jemeniläisen sairaalan lähelle osuneesta ilmaiskusta

Yhdysvallat vaatii selvitystä jemeniläisen sairaalan lähelle osuneesta ilmaiskusta

29.3. 1:43

Jemen Iskussa sai surmansa kahdeksan ihmistä.

Yhdysvallat vaatii Saudi-Arabian johtamalta liittoumalta selvitystä jemeniläisen sairaalan lähistölle osuneesta ilmaiskusta. Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan iskussa kuoli kahdeksan ihmistä, joista viisi on lapsia.



Ohjuksen kerrottiin osuneen huoltoasemaan lähelle Pelastakaa Lapset -järjestön tukeman sairaalan sisäänkäyntiä tiistaina.



Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kuvasi iskua traagiseksi ja kamalaksi. Hänen mukaansa saudien johtama liittouma on luvannut selvityksen tapahtuneesta.



Saudi-Arabia saa Yhdysvalloilta sekä logistista että diplomaattista tukea Jemenissä taistelussa Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Yhdysvallat on toimittanut Saudi-Arabialle muun muassa lentokoneita.