Kuuntele, kuinka haminalaismiestä yritettiin jallittaa +44-numerosta tulleessa puhelussa – ”Voit käyttää luottokorttia tai tehdä tilisiirron”

Otteita yhdestä haminalaismiehen saamasta puhelusta on kuultavissa yllä olevalla, IS:n koostamalla videolla.

on jälleen uutisoitu suomalaisille tulleista epäilyttävistä puheluista, joiden soittaja vaikuttaa suuntanumeron +44 perusteella useissa tapauksissa olevan Britanniassa. Soittoja on tullut myös useiden muiden maiden suuntanumeroilla varustetuista numeroista, ja joukossa on ollut myös suomalaiselta vaikuttavia numeroita.Ilta-Sanomiin yhteydessä ollut haminalaismies kertoo saaneensa useita puheluita Britannian suuntanumerosta, mutta hänen mukaansa soittaja ei kuitenkaan puheensa perusteella ollut selvästikään syntyperäinen britti. Mies päätyi nauhoittamaan kaksi puhelua, joihin hän jokin aika sitten vastasi uteliaisuuttaan.– Halusin kuulla, että mitä he oikein tarjoavat ja mikä se juttu on. Halusin vähän tietää myös niitä menetelmiä, joita he käyttävät, mies perustelee sitä, miksi vastasi puheluihin, vaikka oli kuullut niihin liittyvän mahdollisesti huijaamista.Missään vaiheessa hänellä ei kuitenkaan käynyt edes mielessä suostua soittajan pyytämiin rahasiirtoihin. Hän epäilee, että soittajat etsivät Googlen Chrome-selaimen käyttäjiä.– Siinä on ilmeisesti joku haavoittuvuus, jota he pystyvät käyttämään hyväkseen. He vaativat, että minulla piti olla tietokone. Sanoin, että tietokone oli töissä ja että he voisivat laittaa tulemaan tietoja firmasta katseltavakseni ja soittaa sen jälkeen uudelleen.soitettiin uudestaan, mies valehteli soittajalle olevansa tietokoneen ääressä.– He yrittivät saada mut lataamaan koneelleni Chromen, kun minulla ei ollut sitä. Sanoin, että käytän Safaria ja että heillä ei voi olla verkkosivuja, jotka eivät toimi sillä. Ja se meinasi olla alkuun ongelma, mies kertoo.Hänelle ehdotettiin etäyhteyden muodostamista, ja hän uskoo, että Chromella se olisi onnistunut helpommin. Koska hänellä ei ollut kyseistä selainta, seuraavaksi soittaja ryhtyi patistamaan häntä jonkinlaisen etäyhteyssovelluksen tai -ohjelman asentamista koneelle.Mies vaihtoi myös sähköposteja firman edustajien kanssa. Vastausta ei kuulunut, kun hän yritti esimerkiksi tiedustella pääkonttorin sijaintia.– He yrittivät saada minua tekemään rahasiirrot. Ja kun en suostunut, niiltä meni hermot, mies naurahtaa.– He olivat puhuneet, että Niken kurssi nousee huimasti osavuosikatsauksessa, ja kun niin ei tapahtunut, lähetin heille sähköpostin, jossa sanoin, että ei se vissiin kovin hyvin mennyt. Sen jälkeen he yrittivät soittaa minulle vielä kymmenen kertaa.Mies kertoi tutkineensa kyseisen yrityksen tietoja verkossa. Syntyi käsitys, että kaikki tarjoukseen mukaan lähettäneet olivat menettäneet rahansa. Osa oli menettänyt enemmän kuin oli tarkoitus sijoittaa, koska he olivat antaneet huijareille luottokorttitietonsa.kertoi aiemmin saaneensa yli 100 rikosilmoitusta huijauksiksi epäillyistä puheluista. Soittajat ovat pyytäneet uhreja sijoittamaan ensin noin 200–300 euron summia, ja myöhemmin perässä on seurannut uusia rahapyyntöjä.Poliisin tietoon tulleet uhrit ovat olleet enimmäkseen 1940–1960-luvuilla syntyneitä, mutta uhrien joukossa on ollut myös 1980-luvulla ja 1990-luvuilla syntyneitä.– Ihan jokaisen kannattaa olla varuillaan. Varojaan ei tule koskaan siirtää tuntemattomille henkilöille eikä tahoille tietämättä näiden taustaa tarkasti, ja muutenkin sijoitusasioihin liittyvissä yhteydenotoissa ja asioissa kannattaa olla hyvin varovainen. Jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei todennäköisesti ole totta, poliisi muistutti tiedotteessaan.