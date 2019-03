Ulkomaat

Bangladeshissa roihuaa kerrostalo – ylimmissä kerroksissa vielä loukussa ihmisiä

Bangladeshissa roihuaa kerrostalo – ylimmissä kerroksissa vielä loukussa ihmisiä Nyt toistetaan : Bangladeshissa, Dhakassa, roihuaa kerrostalo 28.3. 13:26

Bangladeshin pääkaupungissa palaa kerrostalo. Vähintään 12 ihmistä on loukkaantunut viimeisten tietojen mukaan.

19-kerroksinen kerrostalo palaa Bangladeshin pääkaupungissa, Dhakassa, uutisoi Reuters.



Independentin mukaan ainakin kuusi ihmistä on kuljetettu sairaalaan heidän hypättyään palavasta kerrostalosta. Hypänneiden kunto on tuntematon.



Ainakin 12 ihmistä on loukkaantunut tulipalossa. Ihmisten on kuultu huutavan apua ylimmistä kerroksista.



Pelastusoperaatio on käynnissä ja 19 paloyksikköä on sammutustöissä. Myös armeijan helikopteri on nähty osallistuvan sammutustöihin tuomalla vettä läheisestä järvestä, kertoo Independent.