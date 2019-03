Ulkomaat

Viikonloppu on laajalti poutainen ja tuulinen

Maan keski- ja pohjoisoan yli itään liikkuu vesi- ja lumisateita. Etelässä pilvisyys on runsasta, mutta on enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä ja illemmalla pilvisyys vaihtelee lännestä alkaen. Länsilounainen tuuli on voimakasta.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä Länsi-Lappia myöten 5 – 10 astetta, muuten 1 – 6 astetta. Yö on lauha, Pohjois-Lapissa on paikoin heikkoa pakkasta.Perjantaina on edelleen tuulista. Aiempaa lämpimämpää ilmaa virtaa lounaasta suureen osaan maata. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja melko aurinkoinen. Maan pohjoisosan yli itään liikkuu vesi- ja lumisateita.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8 – 12 astetta, paikoin korkeampi, Pohjois-Pohjanmaalla 7 – 10 astetta, Lapissa 2 – 6 astetta, Pohjois-Lapissa vähän nollan molemmin puolin. Yöllä Pohjois-Suomessa on pakkasta.Lauantaina on poutaista laajalti pilvisyyden vaihdellessa. Pohjoisessa paikalliset lumisateet ovat mahdollisia. Etelässä ja lounaassa tuuli heikkenee, muuten jatkuu voimakas länsituuli.Päivälämpötila on etelässä 6 – 10 astetta, maan keskiosassa vähän alle 5, pohjoisessa 0 – 3 astetta, Pohjois-Lapissa nollan paikkeilla.