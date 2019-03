Ulkomaat

Seattlessa ampumavälikohtaus: Yksi kuollut ja kolme haavoittunut

Seattlessa ampumavälikohtaus: Yksi kuollut ja kolme haavoittunut 28.3. 3:47

Yhdysvallat Poliisi kertoo pidättäneensä yhden henkilön.

Yksi ihminen on kuollut ja kolme haavoittunut ampumavälikohtauksessa Seattlessa, uutisoi The Seattle Times -lehti.



Poliisin mukaan lainvalvontaviranomaiset ovat pidättäneet yhden henkilön tekoon liittyen.



Ampumisen kerrotaan tapahtuneen bussipysäkillä kaupungin pohjoisosassa keskiviikkona iltapäivällä.



Haavoittuneiden joukossa on bussinkuljettaja, joka vietiin sairaalaan.