Kansanedustajat: Pääministeri May lupaa erota, jos brexit-sopimus hyväksytään

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut erota, jos hänen neuvottelemansa brexit-erosopimus hyväksytään parlamentissa.

Asiasta kertoivat useiden brittimedioiden mukaan konservatiivipuolueen kansanedustajat, joille May on juuri ollut puhumassa.



Pääministerin kerrotaan sanoneen, ettei hän aio jatkaa virassaan "brexitin seuraavassa vaiheessa".



Mayn lupausta erosta on pidetty tärkeänä, muttei ehkä riittävänä edellytyksenä sille, että erosopimuksella olisi läpimenon mahdollisuuksia. Lisäksi on epävarmaa, salliiko alahuoneen puhemies uutta äänestystä erosopimuksesta.



