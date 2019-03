Suora lähetys kello 14: Theresa Maytä hiillostetaan brexitistä – edessä kova vääntö vaihtoehdoista

Corbyn kritisoi pääministeriä

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kritisoi hallituksen brexit-suunnitelmaa. Corbyn kysyi, mikä on pääministerin B-suunnitelma brexitin suhteen. May sanoi hallituksen työskentelevän sen eteen, että brexit toteutuu. Hän jatkoi kehumalla sopimustaan, joka on kahdesti torjuttu parlamentissa. Hän totesi sen toteuttavan kansan tahdon, toisin kuin muut vaihtoehdot, joiden kohdalla riskinä on pitkä brexitin lykkäys tai se, ettei brexit toteudu.

Corbyn vastasi Maylle muistuttaen, että sopimus on kahdesti äänestetty alahuoneessa kumoon. Corbyn kysyi, aikooko May tukea vaihtoehtoa, jossa Britannia on EU:n kanssa tulliliitossa. May sanoi erosopimuksen tarjoavan tulliliiton edut Britannialle ilman, että Britannia on tulliliitossa EU:n kanssa.