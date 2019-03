Ulkomaat

Southwest Airlinesin 737 MAX 8 -kone teki hätälaskun Yhdysvalloissa

Southwest Airlinesin Boeing 737 MAX 8 -kone on tehnyt hätälaskun Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Siirtolennolla olleessa koneessa ei ollut matkustajia. Miehistö oli Yhdysvaltain ilmailuhallinnon FAA:n mukaan ilmoittanut hätätilanteesta moottoriin liittyvän ongelman takia.Floridasta Orlandon kansainväliseltä lentoasemalta ilmaan noussut kone oli matkalla Victorvilleen, Kaliforniaan. Se laskeutui takaisin Orlandoon noin kello 14.50 paikallista aikaa.– Miehistö noudatti protokollaa ja laskeutui turvallisesti takaisin lentoasemalle, Southwest Airlines kommentoi tiedotteessaan.FAA määräsi 737 MAX -koneet kaksi viikkoa sitten lentokieltoon kahden tuhoisan onnettomuuden jäljiltä. Lentoyhtiöillä on kuitenkin lupa siirtää koneita muille lentoasemille ilman matkustajia.Southwest Airlinesin mukaan siirtolennolla ilmennyt ongelma ei liittynyt tietokonejärjestelmään, joka on ollut suurennuslasin alla Indonesian ja Etiopian turmien jälkeen.Lentokonevalmistaja Boeingin tiedottaja kertoi, että yhtiö on tietoinen maanantain tapahtumista.