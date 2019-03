Ulkomaat

Risteily-yhtiö: Viking Skyn matkustajista 20 loukkaantunut

479 ihmistä on risteily-yhtiön mukaan pelastettu helikopterilla Viking Skylta.

Risteilyalus Viking Skylla oli 436 matkustajaa siinä vaiheessa, kun helikopterievakuoinnit päättyivät, yhtiö kertoo. Ilmateitse evakuoitiin 479 matkustajaa.Laivalla on lisäksi 458 miehistön jäsentä.20 aluksella ollutta on loukkaantunut ja heitä hoidetaan parhaillaan Norjassa.Tiedote on annettu kello 11 Suomen aikaa.Tiedotteen mukaan alus matkaa kohti Molden satamaa omilla koneillaan. Sitä saattaa hinausalus ja kaksi muuta alusta.