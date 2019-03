Ulkomaat

Sää suosii pelastustoimia – Viking Skyn luona hinausalus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso alta videolta, millaiset olosuhteet laivassa sisällä oli myrskyssä

Merihätään Norjan rannikolla joutunut Viking Sky -alus on otettu hinaukseen, kertoo VG https://direkte.vg.no/studio/nyhetsdoegnet#!verbatimId=5c9733235152f71a6ea7e3ad . Risteily-yhtiön Viking Ocean Cruisesin mukaan alus kuitenkin kulkee omilla moottoreillaan, ja hinausalus saattaa sitä.Aluksen evakuointi sujuu parhaillaan erinomaisesti. Näin kertoi Molden kriisijohtaja STT:lle aamupäivällä.Sää alueella vaikuttaa myös suosivan pelastustoimia ja aluksen matkaa turvasatamaan.Matkustajia kuljetetaan ensin vastaanottokeskukseen Fraenaan ja sen jälkeen osa heistä viedään Moldeen. Matkustajia sijoitetaan muun muassa näiden rannikkopaikkakuntien hotelleihin.Tähän mennessä alukselta on saatu turvaan nelisensataa ihmistä. Kaikkiaan laivalla on melkein 1 400 matkustajaa ja miehistön jäsentä.Kriisijohtajan mukaan alusta odotetaan Moldeen vielä tämän päivän kuluessa.– Tarkkaa aikaa en tiedä, mutta tänään uskomme aluksen pääsevän Moldeen, Jörgen Nordheim https://www.is.fi/haku/?query=jorgen+nordheim sanoo.

Myrskytuulet vaimenivat