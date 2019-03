Ulkomaat

Norjassa merihätään joutunut risteilijä saanut kolme moottoria toimimaan, alus suuntaa lounaaseen

Norjassa merihätään joutunut risteilijä saanut kolme moottoria toimimaan, alus suuntaa lounaaseen Nyt toistetaan : Dramaattinen pelastusoperaatio Norjan edustalla 24.3. 1:33

Norja Loukkaantuneita on yhteensä kymmenen.

Norjan rannikolla merihätään joutunut alus on saanut kolme moottoriaan toimimaan ja liikkuu omin voimin, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Alus on ottanut suunnan lounaaseen.



Viking Sky -risteilyalus lähetti hätäviestin ja pyysi apua iltapäivällä moottorivian vuoksi. Merihätään joutunut alus oli matkalla Tromssasta Stavangeriin. Aluksella on 1 300 matkustajaa, joista yli 160 on evakuoitu helikopterikyydillä. Viranomaiset ovat valmistautuneet evakuoimaan tarvittaessa kaikki matkustajat. Työtä vaikeuttaa myrsky ja kova aallokko.



Evakuoiduista matkustajista kolme on loukkaantunut vakavasti. Kymmenen loukkaantunutta on viety sairaalaan.