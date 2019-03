Ulkomaat

Toistasataa evakuoitu merihätään joutuneelta risteilyalukselta Norjan rannikolla – 3 loukkaantunut vakavasti





Sää erittäin huono ja alue karikkoinen

Suomalaiskomentaja: Erittäin vaativa operaatio