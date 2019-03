Ulkomaat

lentoturma­tutkintaa tekevät viranomaiset vahvistivat torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että Lion Airin Boeing 737- konetta lentänyt miehistö yritti löytää ratkaisua lentokoneen ongelmiin ohjaamon ohjekirjasta juuri ennen onnettomuutta.Ohjaamon äänitallenteesta selvisi, että miehistö koki ongelmia lentonopeuden ja -korkeuden kanssa.Turmatutkintaa tekevän komitean mukaan äänitallenne paljasti, että viimeisen 20 sekunnin aikana ohjaamossa syntyi paniikki kun lentäjä ymmärsi, että mitään ei ole tehtävissä.Tutkijat kertoivat myös, että heillä on tällä hetkellä hallussaan 90 prosenttia tiedoista, joita tarvitaan viimeisen raportin julkaisemiseen. Sen odotetaan valmistuvan elokuussa.Keskiviikkona Reuters kertoi kolmeen lähteeseen nojaten, että viimeisinä minuutteina ennen onnettomuutta kapteeni selasi ohjekirjaa epätoivoisesti. Samaan aikaan perämies yritti hallita konetta.Juuri ennen tuhoa intialaissyntyinen kapteeni oli hiljaa, kun taas indonesialainen perämies totesi ”Jumala on suurin”. Välittömästi sen jälkeen kone syöksyi mereen.Viime vuoden lokakuussa Indonesiassa ja maaliskuussa Etiopiassa tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Molemmat onnettomuudet lennettiin Boeingin 737 MAX- koneilla ja molempien koneiden lentäjät olivat kokeneita.Reuters kertoi, että Etiopia Airlines sai kaksi kuukautta aiemmin simulaattorin, jolla lentohenkilökunnan tuli suorittaa asianmukainen täydennyskoulutus. Turmakoneen kapteenin oli määrä suorittaa täydennyskoulutus maaliskuun loppuun mennessä.Ei ole tiedossa, oliko Etiopia Airlinesin turmakoneen kapteeni tai perämies harjoitellut simulaattorilla.ja Etiopian katastrofien seurauksena on käynnistetty yksi ilmailuhistorian mittavimmista tutkinnoista, jossa selvitetään olivatko lentäjät riittävän perehtyneet uuteen automaattiseen korkeusohjausjärjestelmään. Molemmissa onnettomuuksissa miehistöllä oli vaikeuksia sen kanssa.Seattle Times uutisoi torstaina, että liittovaltion poliisi (FBI) on liittynyt mukaan MAX -koneiden sertifiointia koskevaan tutkintaan.FBI:n tiedottaja ei kiistänyt eikä myöntänyt vahvistanut tietoa siitä, että virasto on tutkinnassa mukana.CNN: n mukaan rikostutkijat ovat pyytäneet Boeingilta tietoja turvallisuus- ja sertifiointimenettelyistä. Lainsäätäjät aikovat kutsua yhtiön johtajia ja Yhdysvaltain ilmailuhallinnon edustajia senaatin kuultaviksi.