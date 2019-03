Ulkomaat

Isis kaatui, mutta missä piileskelee sen johtaja? Pelättyä ”kummitusta” suojelee kolmen seuralaisen joukko





Piilotteleeko Isisin johtaja aavikolla?

25 miljoonan dollarin palkkio al-Baghdadin sijainnista