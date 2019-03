Ulkomaat

Yli 20 ihmistä kuollut Kiinassa turistibussin tulipalossa 23.3. 4:40

Kiina Bussissa oli yli 50 matkustajaa.

Kiinassa ainakin 26 ihmistä on kuollut ja 30 loukkaantunut turistibussin sytyttyä palamaan, kertovat paikalliset viranomaiset.



Turma sattui Hunanin maakunnassa maan keskiosissa. Bussissa oli 53 matkustajaa, kaksi kuljettajaa ja matkaopas. Loukkaantuneista viisi on kriittisessä tilassa.



Viranomaisten mukaan molemmat kuljettajat on pidätetty ja onnettomuuden syytä selvitetään.



Rajut liikenneonnettomuudet ovat yleisiä Kiinassa, jossa turvamääräyksiin suhtaudutaan usein välinpitämättömästi.