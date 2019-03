Ulkomaat

Kiinassa kemiantehtaassa tapahtunut räjähdys vaatinut jo 44 kuolonuhria, kertoo valtiollinen media

Kiinassa kemiantehtaassa tapahtunut räjähdys vaatinut jo 44 kuolonuhria, kertoo valtiollinen media

22.3. 3:47

Kiina Räjähdys kaatoi läheisiä rakennuksia ja rikkoi lähialueen talojen ikkunoita.

Kiinassa kemiantehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuolleiden määrä on kasvanut rajusti. Kiinan valtion median mukaan kuolonuhreja on ainakin 44. Lisäksi 90 ihmistä on vakavasti loukkaantunut.



Paikalliset viranomaiset kertoivat torstaina, että räjähdys tapahtui Jiangsun maakunnassa Yanchengin kaupungissa maan itäosissa. Pian räjähdyksen jälkeen kuolonuhreja kerrottiin olevan ainakin kuusi ja loukkaantuneita 30.



Räjähdys oli niin voimakas, että se kaatoi läheisiä rakennuksia ja rikkoi lähialueen talojen ikkunoita. Räjähdys saattoi myös aiheuttaa pienen maanjäristyksen.



Teollisuusonnettomuudet ovat Kiinassa yleisiä. Viime vuoden marraskuussa ainakin 22 ihmistä kuoli Pohjois-Kiinassa kemiantehtaan edustalla sattuneessa räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa.