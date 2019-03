Ulkomaat

Financial Times: Boeing asentaa kaikkiin 737 Max -koneisiin hälytysvalon, joka on ollut tähän asti lisävaruste

Lentokonevalmistaja Boeing aikoo asentaa kaikkiin 737 Max -koneisiin varoitusvalot, jotka varoittavat ristiriitaisista anturitiedoista, kirjoittaa Financial Times.

Tähän asti hälytysvalo on ollut lisävaruste. Hälytysvalo syttyy, jos kaksi anturia antaa ristiriitaista tietoa.Kahden Boeing Max 8 -koneen epäillään pudonneen, koska anturivirhe on laukaissut koneiden lennonvakausjärjestelmän, joka estää konetta sakkaamasta.Tässä kuussa 153 ihmistä kuoli, kun Ethiopian Airlinesin Boeing 737 Max 8 -kone putosi pian nousunsa jälkeen. Viime vuoden lokakuussa Lion Airin sama lentokonemalli syöksyi Indonesiassa mereen, ja 189 ihmistä kuoli.Boeing ei kommentoi Financial Timesin tietoja.Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.