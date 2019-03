Lehti: FBI mukaan Boeing-tutkintaan – yhtiön johto ja ilmailuhallinnon edustajat halutaan senaatin kuultaviksi

Ulkomaat

Seattle Times: FBI mukaan Boeing-tutkintaan – yhtiön johto ja ilmailuhallinnon edustajat halutaan senaatin kuu

Paine lentokonevalmistaja Boeingia kohtaan kasvaa Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Lainsäätäjät aikovat kutsua yhtiön johtajia ja maan ilmailuhallinnon (FAA) edustajia senaatin kuultaviksi kahden 737 MAX -koneen maahansyöksyn seurauksena.Ilmailuhallinnon edustajilta halutaan kysyä todennäköisesti koneiden sertifiointiprosessista. FAA on ilmoittanut, että sen prioriteettina tällä hetkellä on lentokieltoon määrättyjen koneiden ohjelmistopäivitys ja siihen liittyvä koulutus.Lokakuussa Indonesiassa ja aiemmin tässä kuussa Etiopiassa tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Yhden Lion Airin turmassa kuolleen matkustajan perikunta haastoi Boeingin oikeuteen keskiviikkona Chicagossa.Seattle Times puolestaan uutisoi, että liittovaltion poliisi (FBI) on liittynyt mukaan MAX -koneiden sertifiointia koskevaan tutkintaan. FBI:n tiedottaja ei kiistänyt eikä myöntänyt tietoa siitä, että virasto on tutkinnassa mukana.CNN:n lähteiden mukaan myös oikeusministeriön rikossyyttäjät tutkivat Boeingin 737 MAX -koneiden sertifiointia ja markkinointia. Alkuvaiheessa oleva rikostutkinta käynnistyi lokakuun turman jälkeen.Lähteet kertovat, että rikostutkijat ovat pyytäneet Boeingilta tietoja turvallisuus- ja sertifiointimenettelyistä. Esimerkiksi lentäjien koulutusoppaat ovat kiinnostuksen kohteena.Reutersin mukaan Indonesian onnettomuuden tutkinnassa kävi ilmi, että lentäjät pyrkivät löytämään vakavaan ongelmaan vastauksen ohjekirjasta. Kapteeni selasi sitä epätoivoisesti, eikä perämies kyennyt samaan aikaan hallitsemaan konetta.Juuri ennen tuhoa intialaissyntyinen kapteeni oli hiljaa, kun taas indonesialainen perämies totesi ”Jumala on suurin”. Välittömästi sen jälkeen kone syöksyi mereen.