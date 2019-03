Ulkomaat

Schindlerin tehdas pelasti 1 200 juutalaista holokaustin kauhuilta – tältä historiallinen rakennus näyttää nyt

Steven Spielbergin elokuvan tunnetuksi tekemä rakennus on pahoin rapistunut. Tehtaan alkuperäisen omistajan jälkeläinen on kuitenkin laittanut vireille hankkeen, jonka tavoitteena on muuttaa se museoksi.