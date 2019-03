Ulkomaat

Indonesian tulvien uhriluku kasvoi yli sataan

Indonesian tulvien uhriluku kasvoi yli sataan 20.3. 10:37

Lukuisia koteja, kouluja ja julkisia rakennuksia on tuhoutunut.

Kuolonuhrien määrä Indonesian tulvissa ja niitä seuranneissa maanvyörymissä on kasvanut yli sataan. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on yhä kadonneena, kertoivat maan viranomaiset keskiviikkona.



Lähes kymmenentuhatta ihmistä on tulvien vuoksi yhä väliaikaismajoituksessa. Ainakin 104 ihmistä on kuollut ja 79 on kadonnut.



Tulvat alkoivat rankkasateista lauantaina. Tulvan uhrien ja eloonjääneiden etsintöihin osallistuu yhä yli kaksituhatta ihmistä. Työ on hidasta tulvan ympäriinsä heittelemien puiden ja romahtaneiden rakennusten takia.