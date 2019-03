Ulkomaat

Pommiuhka Brysselin EU-korttelissa – poliisi eristänyt kadunpätkän konsulttitoimiston edessä

Brysselissä EU-korttelissa poliisi on eristänyt kadunpätkän pommiuhan takia.

Rue Breydel -kadulla toimivan Gplus-konsulttitoimiston partneri kertoo Twitterissä, että yritys sai aiemmin tänään uhkaussoiton ja oli yhteydessä poliisiin.Työntekijöitä on poistunut myös komission budjettiosaston rakennuksesta. Koko rakennusta ei kuitenkaan ole tyhjennetty.– Istuimme ikkunan lähettyvillä. Jos pommi räjähtäisi kadulla, olisimme vaarassa, mutta meillä ei ole tietoa, mitä rakennusta uhka koskee, budjettiosaston työntekijä kertoi STT:lle.Työntekijöille oli lähetetty noin kello 11 paikallista aikaa viesti, jossa kerrottiin pommiuhasta Rue Breydelillä. Vähän myöhemmin kerrottiin, että rakennuksia ei ole tarpeen evakuoida.Eristettyä aluetta vartioivat raskaasti varustetut poliisit. Paikalla on myös pelastuslaitoksen yksiköitä. Pelastushenkilökunnalla on luotiliivit ja kypärät.Ympärillä olevissa kahviloissa ihmiset istuvat terasseilla, ja uteliaat seuraavat poliisioperaatiota eristysnauhojen takana. Komission päärakennus ja neuvosto sijaitsevat kulman takana.