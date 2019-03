Ulkomaat

Uuden-Seelannin poliisi luovutti ensimmäiset ruumiit omaisille

Uudessa-Seelannissa kuuden Christchurchin joukkoampumisen uhrin ruumiit on luovutettu omaisille.Poliisi sanoo, että vasta kaksitoista 50 kuolleesta on varmuudella tunnistettu.– Poliisi on erittäin tietoinen perheiden tuntemasta turhautumisesta hitaan tunnistamisprosessin takia, poliisi sanoi tiedotteessa.– Teemme kaikkemme, jotta tunnistamistyö sujuisi mahdollisimman nopeasti ja kuolonuhrit saataisiin palautettua heidän omaisilleen.Kuolemansyyntutkinnat ovat aiheuttaneet turhautumista Christchurchin muslimiyhteisössä. Ruumiiden palauttaminen omaisille on kestänyt, ja islamin perinteiden mukaan kuollut muslimi tulisi haudata vuorokauden kuluessa kuolemasta.– Se oli joukkomurha, mitä muuta heidän täytyy tietää, kysyi rehtori Sheikh Amjad Ali sunnuntaina.– En aio sanoa poikkipuolista sanaa viranomaisista, sillä he tekevät työtään sääntöjensä mukaan. Samalla he kuitenkin tasapainoilevat kulttuurisen ja uskonnollisen vakaumuksen ja lain välillä, hän jatkaa.Perjantaina kahteen moskeijaan tehdyissä terrori-iskuissa kuoli 50 ihmistä ja kymmeniä haavoittui.Epäiltyä vastaan on nostettu murhasyyte. Asiaa käsitellään seuraavan kerran oikeudessa 5. huhtikuuta.