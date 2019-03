Ulkomaat

Suomalais­tutkija ratkaisi Viiltäjä-Jackin arvoituksen – tutkimus vihdoin julki

Tutkijat Jari Louhelainen ja David Miller ovat julkaisseet tutkimuksensa, jossa selvitettiin kenen dna:ta oikein löytyi shaalista, joka on tärkeä todiste pahamaineisen ”Viitäjä-Jackin” tapauksessa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy