Hirmumyrsky Idai surmasi jopa tuhat ihmistä Mosambikissa

Mosambikin lisäksi Idai-myrsky on tehnyt tuhojaan naapurimaa Zimbabwessa. Siellä kuolonuhreja on ainakin 98, ja vähintään reilut 200 ihmistä on kateissa.

Mosambikiin

viime viikolla iskeytynyt hirmumyrsky on saattanut jättää jälkeensä jopa yli tuhat kuolonuhria. Asiasta kertoi maan presidentti Filipe Nyusi maanantaina.Tähän mennessä viranomaiset ovat vahvistaneet 84 ihmisen kuolleen, mutta uhrien määrän uskotaan nousevan tästä merkittävästi.Mosambikin lisäksi Idai on tehnyt tuhojaan naapurimaa Zimbabwessa. Siellä kuolonuhreja on ainakin 98, ja vähintään reilut 200 ihmistä on kateissa.Hirmumyrsky iski täydellä voimalla torstaina Beiran kaupunkiin Mosambikin keskiosissa.– Vahinkojen laajuus Beirassa on valtava ja kauhistuttava, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto(IFRC) kertoi lausunnossaan.IFRC:n mukaan 90 prosenttia puolen miljoonan asukkaan Beiran kaupungista ja sen ympäristöstä on vaurioitunut tai tuhoutunut.