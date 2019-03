Ulkomaat

Konsertteja, julistekampanja ja virallinen vapaapäivä – Venäjällä juhlittiin ”Krimin yhdistymispäivää”

Krimin liittämisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmipäiväinen

Yllä olevalla videolla Yön sudet- niminen moottoripyöräjengi ajaa Krimin kunniaksi Simferopolista Sevostopolin läpi Gafort- vuorelle asti Venäjän lippuja liehuttaen.

Juhlallisuuksia

Lännessä