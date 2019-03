Ulkomaat

Poliisi etsii ainakin yhtä ampujaa Utrechtissa – media: terrorismin vastaiset joukot piirittävät rakennusta

Poliisin mukaan epäilty ampuja pääsi pakenemaan ja häntä etsitään. Poliisi ei myöskään voi vielä sulkea pois mahdollisuutta, että ampumiseen liittyy useita ihmisiä.Paikallisen NOS-kanavan mukaan poliisin terrorismin vastaiset joukot piirittävät rakennusta, jossa epäilty mahdollisesti on sisällä.Nos-kanavan mukaan terrorismin vastainen järjestö on luonnehtinut ammuskelun vaikuttavan terrori-iskulta.Utrechtin yliopisto sulkee rakennuksiaa. Myös kaupungin keskusasema on suljettu, sinne ei enää ajeta junia.Poliisin mukaan ampuminen tapahtui raitiovaunussa Utrechtin länsipuolella. Ainakin yksi ihminen on paikallisen median mukaan kuollut.