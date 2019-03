Ulkomaat

Poliisi Utrechtin ampumisesta: Terroristinen motiivi mahdollinen – ampujaa ei ole tavoitettu

Hollannissa Utrechtin kaupungissa tapahtuneessa ampumisessa on kuollut ainakin yksi ihminen, hollantilainen ANP-uutistoimisto kertoo.

Muiden mahdollisten uhrien määrästä tai voinnista ei ole tietoa.Poliisin mukaan ampujaa ei ole tavoitettu.Tiedot tapahtuneesta ovat vielä varsin epäselviä. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui raitiovaunussa kaupungin länsipuolella. Paikallinen media kertoo, että ainakin yhtä ihmistä olisi ammuttu myös ulkona kadulla.Utrechtin poliisi twiittaa, että tapausta selvitetään, eikä terroristista motiivia voida ainakaan vielä sulkea pois.Poliisi on ohjeistanut Utrechtin kouluja pitämään ovensa lukittuna.Turvallisuustasoa on nostettu myös muissa kaupungeissa, esimerkiksi Rotterdamissa moskeijan ja asemien turvatoimia on parannettu.