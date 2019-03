Ulkomaat

Boeing kertoo päivittävänsä turmakonemallin ohjelmistoa

737 Max 8 -konetyyppi on määrätty laajaan käyttökieltoon.

Yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja Boeing kertoo viimeistelevänsä parhaillaan turmakonetyypin ohjelmistopäivitystä ja lentäjien koulutusta järjestelmän käyttöön.



Boeingin 737 Max 8 -konemallissa on epäilty järjestelmävikaa sen jälkeen, kun kaksi mallin konetta on syöksynyt maahan tuhoisin seurauksin.



Etiopian liikenneministeri sanoi sunnuntaina, että Etiopian turmakoneen mustasta laatikosta saadut tiedot viittaavat yhtäläisyyksiin viime viikon sunnuntain lento-onnettomuuden ja lokakuussa Indonesiassa tapahtuneen turman välillä. Yhtäläisyyksiä tutkitaan tarkemmin onnettomuustutkinnan aikana, ministeri jatkoi menemättä yksityiskohtiin.



Etiopian lento-onnettomuuden jälkeen konetyyppi on määrätty laajaan käyttökieltoon.