Ulkomaat

Mosambikissa ja Zimbabwessa riehuneessa hirmumyrskyssä kuollut yli 120 ihmistä

17.3. 23:48

Afrikka Myrsky nostatti pahoja tulvia.

Mosambikissa ja Zimbabwessa viikonloppuna riehuneessa hirmumyrskyssä kuolleiden määrä on noussut yli 120:een. Uhriluvun pelätään yhä kasvavan, sillä viranomaisten mukaan satoja ihmisiä on yhä kateissa.



Mosambikin ympäristöministeri luonnehti myrskyä suurimmaksi luonnonkatastrofiksi, jota maa on koskaan kohdannut. Ida-niminen sykloni iski Mosambikiin torstai-iltana ja jatkoi edelleen matkaansa Zimbabween.



Myrsky nostatti pahoja tulvia, ja vesi vei mukanaan rakennuksia ja siltoja.



Syklonia edeltäneissä rankkasateissa kuoli aiemmin tässä kuussa yli sata ihmistä Mosambikissa ja Malawissa.