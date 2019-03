Ulkomaat

Indonesiassa lähes 60 kuollut rankka­sateiden aiheuttamissa tulvissa

Indonesian hallitus on julistanut 14 päivän hätätilan maahan.

Indonesiassa rankkasateiden aiheuttamien tulvien uhriluku on noussut ainakin 58:aan, viranomaiset kertoivat sunnuntaina. Tulvat ovat koetelleet Papuan aluetta maan itäosassa, jossa pelastustyöt ovat yhä käynnissä.



Maan katastrofiviraston mukaan loukkaantuneita on kymmeniä ja useita taloja on vaurioitunut. Lisäksi alueelta on evakuoitu yli 4 000 ihmistä.



Tulvat ovat jo vetäytyneet, mutta viranomaiset yrittävät yhä evakuoida ihmisiä.



– Uhriluku ja tuhot todennäköisesti kasvavat, sillä etsintä- ja pelastusryhmät yrittävät edelleen päästä tulva-alueen eri osiin, Indonesian katastrofiviraston tiedottaja kertoi sunnuntaina.