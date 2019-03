Ulkomaat

AFP: Moskeijaiskun epäillyn lähi-lentokenttä suljettu Uudessa-Seelannissa – syynä ”epäilyttävä paketti”

Juuri nyt

17.3. 11:31

Dunedinin lentokenttä on suljettu Uudessa-Seelannissa, kertoo AFP.

Uuden-Seelannin poliisi sulki Dunedinin lentokentän, kertoo AFP. Poliisin mukaan kentältä oli löytynyt epäilyttävä esine.



– Dunedinin lentoasema on suljettu. Poliisi on paikalla ja erikoistiimi on lähetetty matkaan tutkimaan pakettia, poliisin tiedotteessa kerrotaan.



Christchurchin moskeijaiskusta epäilty asui Dunedinissa. Uusi-Seelanti on hälytystilassa iskujen jälkeen. Tekijän autosta löytyi poliisin lausuntojen mukaan räjähdysaineita.