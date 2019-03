Ulkomaat

Ulkoministeriö: Uuden-Seelannin terrori-iskussa ei tiettävästi suomalaisuhreja

Ainakin 49 ihmistä kuoli perjantaina Uuden-Seelannin Christchurchissa kahteen moskeijaan tehdyssä terrori-iskussa. Haavoittuneita on kerrottu olevan 48.28-vuotiaalle miehelle on luettu syytteet murhasta.kehottaa alueella matkustavia seuraamaan Suomen Australian suurlähetystöä Facebookissa ja Twitterissä. Koska Suomella ei ole lähetystöä Uudessa-Seelannissa, Canberran lähetystö antaa ajantasaisia neuvoja sosiaalisissa medioissa.Hätäkonsuliapua Uudessa-Seelannissa mahdollisesti tarvitsevia Suomen kansalaisia kehotetaan soittamaan ulkoministeriön päivystysnumeroon +358 9 1605 5555.Ulkoministeriöön on tullut jonkin verran omaiskyselyjä joukkoampumisiin liittyen. 247 ihmistä on tehnyt matkustusilmoituksen Uuteen-Seelantiin, ja 20:ssä ilmoituksessa on mainittu Christchurch.Ainakin 49 ihmistä kuoli perjantaina joukkoampumisissa kahdessa moskeijassa Christchurchissa Uudessa-Seelannissa. Haavoittuneita on kymmeniä.