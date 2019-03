Ulkomaat

Lähteet: Boeing päivittää turma­kone­mallin sakkauksen­esto­järjestelmän

Boeingin osakekurssi ja arvo kärsineet

Lähteiden mukaan päivitys sakkauksen­esto­järjestelmään oli jo tekeillä ennen Etiopian lentoturmaa.Jo viimevuotisen Indonesian lentoturman jälkeen ainakin neljä yhdysvaltalaista lentäjää oli raportoinut automaattiohjausta koskevasta ongelmasta, jossa koneen nokka kallistui yllättäen alaspäin pian nousun jälkeen.Järjestelmävikaa epäillään Indonesian turman syyksi, mutta Etiopian maahansyöksyn syytä selvitetään vielä. Turmakoneen mustat laatikot on toimitettu Ranskaan, jossa ilmailuviranomaiset yrittävät saada tietoa irti vioittuneista laatikoista.on kertonut keskeyttävänsä 737 Max -konetyypin toimitukset, mutta jatkavansa sen tuotantoa.Boeingin 737 Max -konetyyppi on määrätty laajaan käyttökieltoon Etiopian onnettomuuden jälkeen. Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA kertoi Boeing 737 Max 8 ja 9 -koneiden pysyvän käyttökiellossa ainakin toukokuuhun asti.Ennen kiellon purkamista konemallin ohjelmistoja pitää päivittää ja testata. Ilmailuasioiden valiokuntaa johtavan yhdysvaltalaisen kongressiedustajan Rick Larsenin mukaan ohjelmiston päivitys vie useita viikkoja ja sen asennus kaikkiin koneisiin kestää ainakin huhtikuun lopulle.Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisten mukaan Ethiopian Airlinesin ja indonesialaisenturmakoneiden käyttäytymisessä näyttää olleen yhtäläisyyksiä. Ilmailuhallinto viittasi satelliittidataan, jonka perusteella on syytä tutkia tarkemmin, löytyykö maahansyöksylle yhteinen selittävä tekijä.Boeingin osakekurssi on heikentynyt Etiopian lento-onnettomuuden jälkeen 12 prosenttia, ja sen markkina-arvosta on sulanut lähes 30 miljardia dollaria.