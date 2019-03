Kommentti: Uuden-Seelannin terrori-isku todistaa, että äärioikeistolaiset ovat samanlaisia kuin ääri-islamistit

Ulkomaat

Kommentti: Uuden-Seelannin terrori-isku todistaa, että äärioikeistolaiset ovat samanlaisia kuin ääri-islamisti

Olenko minä jotenkin vastuussa Uuden-Seelannin Christchurchin moskeijaverilöylyistä?Onhan tekijä mitä ilmeisimmin valkoinen länsimaalainen kuten minäkin. Voisikohan hänen vaikuttimissaan olla jotain, joka ammentaa uskontomme menneistä tulkinnoista tai ammoisen maailmamme ennakkoluuloista toisenlaisia kohtaan? Ehkä hän on saanut kipinän tekoonsa jostain hyvin kaukaisesta kulttuuriperimästään, siis tyyliin ristiretkien ajoilta?Hän lienee radikalisoitunut jossain pimeässä, pienessä äärioikeistolaisessa nettiyhteisössä, jota yhteiskunta hänen ympärillään ei ole onnistunut suitsimaan. Sillä yhteisöllä on lonkeronsa Suomeenkin. Onkohan yhteiskuntamme tehnyt tarpeeksi sen tunnistamiseksi ja tuhoamiseksi? Olisinko minä itse voinut vaatia sellaista ponnekkaammin? Olisinko voinut tehdä jotain toisin? Olenko länsimaalaisena kollektiivisesti edes hieman syyllinen hirmutekojen oikeuttamiseen? Olenko tuudittautunut tunteeseen, että onneksi nuo äärioikeistolaiset radikaalipiirit ovat niin pieniä, ettei meidän ole syytä ylireagoida.Ei tietenkään. En tietenkään. Emme tietenkään. Nuohan ovat täysin naurettavia ajatuksia, järjettömiäkin. Epäloogisia. Rienaavia. Suoraan sanottuna typeriä. Miten me tavalliset ihmiset täällä kaukana olisimme vastuussa moisista teoista?Seuraavan kerran kun ääri-islamistit teurastavat ihmisiä jossain päin maailmaa, moni aivan tavallinen muslimi käy läpi noita samoja kysymyksiä. Todennäköisesti täällä meilläkin. Hän haluaisi sysätä moiset ajatukset sivuun, mutta ei voi, koska ulkoinen paine ja ympärillä vellova keskustelu pakottavat pohtimaan niitä.Tuota muslimia ei totisesti naurata. Hän ei voi pitää ajatuksiaan typerinä. Ei häntä koko yhteiskunta töllötä epäluuloisena kun hän kävelee ohi, mutta moni tuijottaa.Uuden-Seelannin tapahtumat osoittavat, että keskuudessamme on paljon henkilöitä, jotka täysin tosissaan syyttävät aivan tavallista muslimia siitä, että hänen kulttuuriperimässään ja uskonnossaan on aineksia, jotka tarjoavat ääriaineksille tekosyyn ryhtyä hirmutekoihin. Nuo henkilöt ovat valmiita vetämään toisten teoista vastuuseen tuon aivan tavallisen muslimin. Aivan kuten ääri-islamistit vetävät vastuuseen viattomat länsimaalaiset.Maailman muslimit ovat jo pitkään kritisoineet meidän länsimaalaisten reaktioita äärioikeistolaisten tekoihin. Ne eivät nimittäin ole aina linjassa sen kanssa miten ääri-islamistien tekoihin suhtaudutaan. Ääri-islamistit ovat meille terroristeja, äärioikeistolaiset usein vain ampujia. Ääri-islamistit ovat kylmän harkitsevia tappajia, äärioikeistolaiset mielenvikaisia. Kun jotkut muslimit ylistävät ääri-islamistien terroritekoja netissä, sitä pidetään todisteena sivilisaatioiden sodasta. Kun äärioikeistolaisten terroritekoja ylistetään netissä ... no, siellä on pojilla nyt vähän lähtenyt mopo käsistä kesken tietokonepelien.Uuden-Seelannin tapahtumien soisi herättää huomaamaan, että samanlaisia kusipäisiä raukkoja ne ovat kaikki. On itse asiassa hämmentävää, kuinka samanlaisia äärioikeistolaisten ja ääri-islamistien kieroutunut retoriikka ja teot ovat. Meillä on terroristeja keskuudessamme, sekä äärioikeistolaisia että ääri-islamisteja.Taistelua myös äärioikeistolaisia, rasisteja ja foobikkoja vastaan pitää tehostaa sekä ajatuksien että tekojen tasolla. Heille ei pidä suoda minkäänlaista ymmärryksen ripettäkään. Heidän varaltaan pitää olla entistä valppaampi ja pohtia, voisiko jokainen meistä tehdä jotain hieman toisin heidän eliminoimisekseen ja tuen viemiseksi heidän ideologialtaan.Aloittaa voi siitä, ettei syytä tavallista muslimia muiden teoista.