Ulkomaat

Veriteko videoitiin, uhrien joukossa lapsia... Nämä yksityiskohdat Uuden-Seelannin terrori-iskusta tiedetään

Mitä tapahtui?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Keitä uhrit ovat?





Ketä teosta epäillään?





Mitä ei tiedetä?

Kuinka tekoon on reagoitu?