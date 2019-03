Ulkomaat

Suomi tuomitsee Uuden-Seelannin ”pelkurimaisen terroriteon”

Juuri nyt

Suomi tuomitsee Uuden-Seelannin ”pelkurimaisen terroriteon”

15.3. 10:06

Suomi tuomitsee Uuden-Seelannin moskeija-ampumiset.

Ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että Suomi tuomitsee voimakkaasti pelkurimaisen terroriteon.

Samalla Suomi lähettää syvimmät surunvalittelut uhrien perheille ja ystäville sekä kaikille niille, joita tragedia on koskettanut.



Ainakin 40 ihmistä on kuollut ja 20 haavoittunut kahteen moskeijaan tehdyissä iskuissa. Kolme miestä ja yksi nainen on pidätetty tapaukseen liittyen.