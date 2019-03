Ulkomaat

Mohan oli moskeijassa, kun ampuja avasi tulen: ”Ystäviäni on edelleen sisällä”

Maastopukuun pukeutunut mies on ampunut ihmisiä moskeijassa iltapäivärukousten aikaan Christchurchin kaupungissa Uudessa-Seelannissa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Poliisin mukaan useita ihmisiä on kuollut.

Myös toisessa moskeijassa samassa kaupungissa on ammuttu.

Poliisi on ottanut kiinni neljä epäiltyä, kolme miestä ja yhden naisen.

