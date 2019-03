Ulkomaat

Maastopukuinen asemies avasi tulen moskeijassa Uudessa-Seelannissa – poliisi jahtaa ampujaa

Maastopukuun pukeutunut mies on ampunut ihmisiä moskeijassa Christchurchin kaupungissa Uudessa-Seelannissa, uutistoimisto Reuters kertoo.Poliisi ei ole tavoittanut miestä, vaan hän on yhä vapaalla jalalla.Lukuisten ihmisten kerrotaan loukkaantuneen, ja lisäksi toinen moskeija on evakuoitu.Radio New Zealandin mukaan moskeijassa oli iltapäivällä 300 ihmistä rukoilemassa, kun silminnäkijän mukaan sisälle moskeijaan kävellyt mies avasi tulen automaattiaseella.Poliisi on vahvistanut Twitterissä, että vakavan ampuma-aseita koskevan tapauksen vuoksi kaikki kaupungin koulut on suljettu. Poliisi kehottaa ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa kaupungin keskustassa.