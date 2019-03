Ulkomaat

Maastopukuinen mies ampui moskeijassa Uudessa-Seelannissa – useita kuollut, poliisi jahtaa ampujaa

IS Seuraa

Uudessa-Seelannissa, Christchurcin kaupungissa on ammuttu ainakin yhdessä moskeijassa kesken iltapäivärukousten. Myös toisessa moskeijassa on kuolonuhreja.

Päätapahtumat 26 min. sitten Ainakin kahdessa moskeijassa kuolonuhreja 28 min. sitten Useita kuollut moskeija-ampumisessa Uudessa-Seelannissa Näytä lisää( -3 kpl) Iskujen kohteena olleet moskeijat sijaitsevat Hagley Parkissa ja Linwoodissa, molemmat alueita Christchurchissa. Bangladeshin krikettijoukkue oli juuri saapumassa bussilla Al Noorin moskeijaan, kun ampuminen alkoi. Joukkue on turvassa, mutta järkyttynyt. Silminnäkijöiden mukaan Al Noorin moskeijaan tullut mies oli pukeutunut sotilastyylisesti maastopukuun. Hänellä oli kiväärityyppinen ase, jolla mahdollisesti pystyi ampumaan sarjatulta. Mies avasi tulen umpimähkään moskeijassa olijoihin. Koko Uuden-Seelannin poliisi on asetettu hälytystilaan. Uuden-Seelannin pääministerin mukaan Christchurchin ampumisissa saattaa olla useampia tekijöitä. Pääministerin mukaan tämä on yksi maan "synkimpiä päiviä". Radio New Zealandin mukaan moskeijassa oli iltapäivällä 300 ihmistä rukoilemassa, kun silminnäkijän mukaan sisälle moskeijaan kävellyt mies avasi tulen automaattiaseella. Paikallisten mediatietojen mukaan ainakin kuusi ihmistä on kuollut ampumisissa. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön moskeija-ampumisen jälkeen. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko henkilö ampuja. Ainakin kahdessa moskeijassa kuolonuhreja Uuden-Seelannin poliisi vahvistaa, että kuolonuhreja on ainakin kahdessa eri paikassa, molemmat moskeijoita. Ainakin toisessa paikoista on ammuttu. Aiemmin kerrottiin, että yhdessä moskeijassa olisi ammuttu ja toinen olisi evakuoitu. 26 min. sitten Ainakin kahdessa moskeijassa kuolonuhreja Poliisi varoittaa ihmisiä käymästä tällä hetkellä missään moskeijassa Uudessa-Seelannissa. Useita kuollut moskeija-ampumisessa Uudessa-Seelannissa Maastopukuun pukeutunut mies on ampunut ihmisiä moskeijassa iltapäivärukousten aikaan Christchurchin kaupungissa Uudessa-Seelannissa, uutistoimisto Reuters kertoo. Poliisin mukaan useita ihmisiä on kuollut. Poliisi on vahvistanut Twitterissä, että vakavan ampuma-aseita koskevan tapauksen vuoksi kaikki kaupungin koulut on suljettu. Poliisi kehottaa ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa kaupungin keskustassa. 28 min. sitten Useita kuollut moskeija-ampumisessa Uudessa-Seelannissa

Maastopukuun pukeutunut mies on ampunut ihmisiä moskeijassa iltapäivärukousten aikaan Christchurchin kaupungissa Uudessa-Seelannissa, uutistoimisto Reuters kertoo. Poliisin mukaan useita ihmisiä on kuollut.Myös toisessa moskeijassa samassa kaupungissa on kuolonuhreja.Poliisi ei ole tavoittanut ampujaa, vaan hän on yhä vapaalla jalalla. Tapaukseen saattaa poliisin mukaan liittyä useampia tekijöitä.IS seuraa tilanteen kehittymistä hetki hetkeltä tässä artikkelissa.