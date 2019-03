Ulkomaat

Sateita luvassa loppuviikoksi: vettä ja räntää

Torstai on pilvinen ja sateinen 14.3.

Lumisateet leviävät lännestä koko maahan. Lauantaina pohjoisessa on poutaista.

Torstaina lumisade leviää lännestä koko maahan. Kaakkoistuuli voimistuu. Etelässä ja lännessä sade muuttuu sään lauhtuessa vähitellen rännäksi ja vedeksi. Päivälämpötila on lännessä ja Uudellamaalla asteen pari plussalla. Idässä ja pohjoisessa on pikkupakkasta.



Yölämpötila vaihtelee etelän ja lännen nollan vaiheilta pohjoisen ja idän heikkoon pakkaseen.



Perjantaina pilvinen sää jatkuu, tuuli vähitellen heikkenee. Etelässä ja lännessä satelee räntää ja vettä, sateet yleistyvät illaksi. Idässä ja pohjoisessa satelee monin paikoin lunta. Päivälämpötila on etelästä aina eteläisimpään Lappiin asti vähän plussalla, muualla Lapissa on pikkupakkasta.



Lauantaina räntä- ja lumisateita liikkuu Suomen yli koilliseen, päivällä sateet muuttuvat vetisimmiksi. Suuressa osassa Lappia on poutaa, aivan pohjoisessa myös monin paikoin selkeää. Päivälämpötila on 0–3 astetta, Käsivarren Lapissa on heikkoa pakkasta.







