Etiopia lähettää turma­koneen mustat laatikot Ranskaan

Myös Yhdysvallat kielsi lentämisen

Ranskan viranomaisten mukaan laatikot lähetetään Eurooppaan torstaina. Ethiopian Airlines kertoi aiemmin keskiviikkona, ettei Etiopialla ole tarvittavia laitteita, joilla se pystyisi analysoimaan onnettomuuskoneen viimeiset hetket tallentaneita mustia laatikoita.Etiopiassa maahan syöksynyt lentokone oli Boeingin tuliterä 737 Max 8, jolla lentäminen on nyt toistaiseksi kielletty suuressa osassa maailmaa. EU-maiden lisäksi lentomallin käyttö oli keskiviikkoiltaan mennessä kielletty myös Kanadassa ja Yhdysvalloissa.Alkuviikosta konemallille lätkäisivät lentokiellon myös monet muut maat, kuten Australia, Kiina, Intia, Etelä-Korea, Indonesia ja Singapore.Myöhään keskiviikkona myös lentokonevalmistaja Boeing itse suositti, ettei 737 Max -koneilla toistaiseksi lennettäisi. Yhtiö päätyi ratkaisuun keskusteltuaan eri maiden ilmailuviranomaisten kanssa.Boeingin mukaan kyse on varotoimesta. Yhtiö kertoo tiedotteessaan luottavansa yhä täysin lentokoneen turvallisuuteen.Boeing kertoi ratkaisusta samoihin aikoihin kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että maa kieltää 737 Max 8 ja Max 9 -mallien lentämisen alueellaan. Trump kertoi aikeistaan toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella.– Me annamme hätätilamääräyksen, joka kieltää kaikki lennot 737 Max 8- ja 9-malleilla, Trump sanoi.Nairobiin Addis Abebasta matkalla ollut matkustajakone syöksyi sunnuntaina maahan pian nousun jälkeen. Sama konemalli oli kyseessä viime vuoden lokakuussa Indonesiassa tapahtuneessa lentoturmassa, jossa Lion Air -lentoyhtiön kone syöksyi Jaavanmereen ja vei mukanaan kyydissään olleet 189 ihmistä.Indonesian onnettomuus tapahtui niin ikään vain muutamia minuutteja koneen nousun jälkeen.