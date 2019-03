Ulkomaat

Laukusta löytynyt kuollut tyttö tunnistettiin 9-vuotiaaksi Trinityksi – äidin poikaystävää epäillään murhasta

Poliisin mukaan tapauksen tutkinta jatkuu, mutta epäilty tekijä on tunnistettu.

