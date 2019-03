Ulkomaat

BBC: Ainakin kahdeksan lasta kuollut rakennuksen romahdettua Nigerian Lagosissa

Romahtaneen rakennuksen kolmannessa kerroksessa oli koulu, jota kävi yli 100 oppilasta.Viranomaisten mukaan rakennuksen raunioista on pelastettu noin 40 elossa olevaa oppilasta. Rakennuksen romahduksen syy ei ole selvinnyt. Koulun lisäksi rakennuksessa kerrotaan olleen useita asuntoja.Romahduksen silminnäkijä kertoo BBC:lle, että rakennuksessa oli näkyviä murtumia jo kauan ennen romahdusta ja että asiasta oli valitettu monasti.21 miljoonan asukkaan Lagos on Afrikan suurin kaupunki, jonka on ennustettu kasvavan maailman suurimmaksi kaupungiksi vuosisadan loppuun mennessä.Rakennusten romahtaminen on ollut yleinen ongelma kasvavassa kaupungissa. Guardianin mukaan vuonna 2016 rakennuksen romahduksessa kuoli 34 ihmistä, ja vuonna 2014 yli sata ihmistä kuoli kirkkorakennuksen romahduksessa.