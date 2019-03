Ulkomaat

Theresa May menetti äänensä

Nyt toistetaan : Theresa May ja EU-tiedottaja Margaritis Schinas kertovat, mitä tapahtuu no deal brexitissä.

Katso ja kuuntele yllä olevalta videolta, miltä May kuulosti eilen.

Lue lisää: Suora lähetys Britannian parlamentin alahuoneen brexit-väittelystä http://Suora%20l%C3%A4hetys%20kello%2014:%20Theresa%20May%20Britannian%20parlamentin%20grillattavana





