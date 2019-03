Ulkomaat

Brasiliassa kouluampuminen – useita kuolonuhreja

Brasiliassa kouluampuminen – useita kuolonuhreja 13.3. 16:18

Brasiliassa on ammuttu koulussa, ja useiden kerrotaan kuolleen.

Kuolonuhrien tarkka määrä ei ole vielä varmistunut. Paikallismedian mukaan kuolleita olisi vähintään viisi ja enimmillään kahdeksan.



Paikallisen Folha de S. Paulo -sanomalehden mukaan Sao Paulon esikaupunkialueella Suzanossa tapahtuneessa ampumisessa olisi kuollut viisi lasta ja koulun rehtori.



Sairaanhoitoviranomaiset kertovat lehdelle, että ainakin yhdeksän ihmistä on haavoittunut. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka moni on lapsia.