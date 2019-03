Ulkomaat

Hirmumyrsky Idai iski Mosambikiin – kymmeniä kuollut

Hirmumyrsky Idai iski Mosambikiin – kymmeniä kuollut 13.3. 14:06

Mosambik Ainakin 66 ihmistä on saanut surmansa hirmumyrsky Idain nostattamissa tulvissa ja kaatosateissa Mosambikissa eteläisessä Afrikassa.

Naapurimaa Malawissa kuolleita on ainakin 45. Tuhannet ihmiset kummassakin maassa ovat menettäneet kotinsa.



Idain odotetaan saapuvan Mosambikiin torstaina tai perjantaina. Maan meteorologian laitos varoitti, että lisää vettä on luvassa etenkin maan eteläosiin aina sunnuntaihin saakka. Viranomaiset ovat määränneet kaikki tulville alttiilla alueilla asuvat evakuoitaviksi.



Tulvaevakoille on varattu parisenkymmentä evakuointikeskusta.



Mosambik on aikaisemminkin joutunut luonnonmullistusten riivaamaksi. Vuonna 2000 tulvat vaativat ainakin 800 ihmisen hengen ja vuonna 2015 tulvissa kuoli yli sata.