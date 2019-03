Ulkomaat

Noin 2 000 antautui kurdien johtamille joukoille Syyriassa – suurin osa Isisin taistelijoita

Antautuneista enemmistön kerrotaan olevan äärijärjestö Isisin taistelijoita.Antautuneet ovat Irakin rajan tuntumassa sijaitsevasta Baghouzin kylästä, joka on viimeinen Isisin hallussaan pitämä kaistale Itä-Syyriassa.Tuhannet ihmiset ovat paenneet alueelta viime viikkoina.Kurdijohtoiset joukot ovat taistelleet viimeisiä Isisin taskuja vastaan jo viikkojen ajan, mutta kylästä paenneiden siviilien määrä on hidastanut työtä.SDF on moukaroinut Baghouzin kylässä jäljellä olevia taistelijoita kranaatein ja ilmaiskuin sunnuntaista lähtien.